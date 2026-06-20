Київську область атакували ворожі безпілотники, кількість постраждалих зросла (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Бориспільському районі Київської області внаслідок ворожої атаки сталася пожежа складських приміщень.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Рятувальники вже локалізували займання. Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Реклама

Унаслідок атаки є постраждалий. 40-річного чоловіка із отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до місцевої лікарні.

Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Оновлено. Потім Калашник повідомив, що ще троє жителів області постраждали у Вишгородському районі.

Чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У жінки діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна та гомілки. Ще одна жінка зазнала контузії.

Усі постраждалі доставлені до місцевої лікарні. Медики надають необхідну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.