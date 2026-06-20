Сили оборони України завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу, який розташований приблизно за 2000 кілометрів від держкордону.
Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко у соцмережі Х.
За його словами, місцеві жителі повідомляли щонайменше про два вибухи в районі підприємства.
"Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше два вибухи. Перед цим у місті було оголошено дронову безпеку, а сам завод екстрено скидав тиск в системі", – йдеться у дописі.
Сили оборони атакували Тюмєнський НПЗ, розташований за 2000 км від України.— Serhii Sternenko (@sternenko) June 20, 2026
Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше два вибухи. Перед цим у місті було оголошено дронову безпеку, а сам завод екстрено скидав тиск в системі.
Проєктна потужність переробки підприємства… pic.twitter.com/WEy0jO9Puq
Стерненко також зазначив, що проєктна потужність Тюменського НПЗ становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.
Про атаку безпілотників також повідомляв губернатор Тюменської області.
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