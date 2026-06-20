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Радник міністра оборони: безпілотники атакували НПЗ у Тюмені за 2000 км від України

Проєктна потужність Тюменського НПЗ становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Радник міністра оборони: безпілотники атакували НПЗ у Тюмені за 2000 км від України
Безпілотники атакували НПЗ у Тюмені
Фото: Сергій Стерненко

Сили оборони України завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу, який розташований приблизно за 2000 кілометрів від держкордону. 

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко у соцмережі Х.

За його словами, місцеві жителі повідомляли щонайменше про два вибухи в районі підприємства.

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"Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше два вибухи. Перед цим у місті було оголошено дронову безпеку, а сам завод екстрено скидав тиск в системі", – йдеться у дописі.

Стерненко також зазначив, що проєктна потужність Тюменського НПЗ становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Про атаку безпілотників також повідомляв губернатор Тюменської області.

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