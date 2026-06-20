Сьогодні на громадських слуханнях експерти, архітектори та родини полеглих Героїв Небесної Сотні погодили проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Невдовзі розпочнеться спорудження.

Реклама

“Україна нарешті розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Ми зобовʼязані зробити це швидко і професійно. Це наш обовʼязок перед памʼяттю полеглих Героїв. Занадто довго цього чекають родини загиблих майданівців та все українське суспільство. І ми це зробимо”, – сказав Буданов.

За його словами, меморіальній комплекс має стати простором памʼяті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід’ємною частиною нашої національної ідентичності.

“Саме цю національну ідентичність ми відстоюємо сьогодні на полі бою. Ми воюємо за право бути українцями. За право самим визначати своє майбутнє. За право жити у власній державі, де ніхто й ніколи не зможе ставити нам ультиматуми. Саме за це віддали свої життя Герої Небесної Сотні”, – сказав очільник ОПУ.