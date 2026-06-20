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Ворожий дрон атакував АЗС на півдні Одещини

Загорівся газовоз та обшивка будівлі операторської. 

Ворожий дрон атакував АЗС на півдні Одещини
наслідки російського обстрілу
Фото: Одеська ОВА

Уранці окупанти атакували "шахедом" АЗС на півдні Одеської області. На місці влучання виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворожий ударний БпЛА типу "Шахед" зранку атакував автозаправну станцію на півдні Одещини", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок влучання сталося загорання газовозу та обшивки будівлі операторської. Рятувальники ліквідували пожежу. 

Минулося без постраждалих.

  • Одна людина загинула, ще четверо поранені. 
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