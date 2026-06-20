Ворожий дрон атакував АЗС на півдні Одещини

Уранці окупанти атакували "шахедом" АЗС на півдні Одеської області. На місці влучання виникли пожежі.
Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер.
"Ворожий ударний БпЛА типу "Шахед" зранку атакував автозаправну станцію на півдні Одещини", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок влучання сталося загорання газовозу та обшивки будівлі операторської. Рятувальники ліквідували пожежу.
Минулося без постраждалих.
- 19 червня росіяни атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Там загорілися машини на стоянці вантажного транспорту – порожні бензовози і газовоз.
- Одна людина загинула, ще четверо поранені.