Ворожий дрон атакував АЗС на півдні Одещини

"Ворожий ударний БпЛА типу "Шахед" зранку атакував автозаправну станцію на півдні Одещини", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер .

Уранці окупанти атакували "шахедом" АЗС на півдні Одеської області. На місці влучання виникли пожежі.

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