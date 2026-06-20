Росіяни вкотре атакували Краматорськ на Донеччині, є руйнування

Уранці 20 червня російські окупанти атакували дронами Краматорськ Донецької області. Є поранений.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Внаслідок авіаудару росіян по Краматорську поранено чоловіка, зруйнований 1 та пошкоджені 18 приватних житлових будинків. На місці події виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", – ідеться у повідомленні.
Також ворожий FPV-дрон поцілив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок атаки виникла пожежа на балконі однієї з квартир.
Вогнеборці оперативно нейтралізували пожежу та не допустили поширення вогню на житлові кімнати.
- Упродовж минулої доби, 19 червня, армія РФ вбила трьох мешканців Донецької області. Ще 13 отримали поранення.