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Росіяни вкотре атакували Краматорськ на Донеччині, є руйнування

Відомо про одного пораненого цивільного.

Росіяни вкотре атакували Краматорськ на Донеччині, є руйнування
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Уранці 20 червня російські окупанти атакували дронами Краматорськ Донецької області. Є поранений.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок авіаудару росіян по  Краматорську поранено чоловіка, зруйнований 1 та пошкоджені 18 приватних житлових будинків. На місці події виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", – ідеться у повідомленні.

Також ворожий FPV-дрон поцілив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок атаки виникла пожежа на балконі однієї з квартир. 

Вогнеборці оперативно нейтралізували пожежу та не допустили поширення вогню на житлові кімнати.

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