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Сили ППО знищили 92 із 99 ворожих ударних дронів

Є влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

Сили ППО знищили 92 із 99 ворожих ударних дронів
Фото: Генштаб

Уночі 20 червня РФ атакувала Україну 99 ударними БпЛА. Сили ППО знищили 92 ворожі дрони, є влучання 7 безпілотників на 3 локаціях.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 20 червня (з 18:00 19 червня) противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

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