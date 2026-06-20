Росіяни завдали 887 ударів по Запорізькій області: 19 людей поранені

Надійшло 71 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району протягом минулої доби постраждали 19 цивільних. Ворог здійснив 887 ударів по 47 населених пунктах області.

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