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Росіяни завдали 887 ударів по Запорізькій області: 19 людей поранені

Під обстрілами опинилися 47 населених пунктів Запорізької області.

Росіяни завдали 887 ударів по Запорізькій області: 19 людей поранені
наслідки атаки РФ по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району протягом минулої доби постраждали 19 цивільних. Ворог здійснив 887 ударів по 47 населених пунктах області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 24 авіаційні удари по Новомиколаївці, Біленькому, Таврійському, Новорозівці, Мар’ївці, Новоселівці, Вільнянці, Свободі, Лісному, Вільному, Барвинівці, Зірниці, Єгорівці, Широкому, Ніженці, Воскресенці, Любицькому.

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642 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Канівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Рибне, Гірке, Косівцеве.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю.

216 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Надійшло 71 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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