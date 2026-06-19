Російські війська продовжують атаки по Запоріжжю. Ворог вдарив по по будівлі логістичного оператора, троє людей поранені.
Про це повідомляє начальник ОВА Іван Федоров.
"Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Відомо про щонайменше трьох травмованих", – ідеться у повідомленні.
Федоров наголошує: тривога триває, перебувайте в безпечних місцях.
- Напередодні російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури Запоріжжя. Двоє людей травмовані.