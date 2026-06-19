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Окупанти вдарили по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі, є поранені

Троє людей зазнали поранень.

Окупанти вдарили по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі, є поранені
наслідки атаки РФ по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська продовжують атаки по Запоріжжю. Ворог вдарив по по будівлі логістичного оператора, троє людей поранені.

наслідки удару РФ по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
наслідки удару РФ по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі

Про це повідомляє начальник ОВА Іван Федоров.

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наслідки удару РФ по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
наслідки удару РФ по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі

"Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Відомо про щонайменше трьох травмованих", – ідеться у повідомленні. 

наслідки удару РФ по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
наслідки удару РФ по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі

Федоров наголошує: тривога триває, перебувайте в безпечних місцях.

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