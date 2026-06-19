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Росія активізувала дезінформацію проти євроінтеграції України після старту переговорів про вступ до ЄС, – ЦПД

Кремль намагається переконати, що Україна нібито не має реальних перспектив членства в ЄС.

Росія активізувала дезінформацію проти євроінтеграції України після старту переговорів про вступ до ЄС, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія посилила пропагандистські атаки проти євроінтеграційного курсу України у відповідь на відкриття першого кластера переговорів щодо вступу до Євросоюзу та участь Президента Володимира Зеленського в саміті Європейської ради. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, пресбюро служби зовнішньої розвідки РФ поширило заяву, у якій намагається переконати, що Україна нібито не має реальних перспектив членства в ЄС. У ній також повторюються типові російські наративи про те, що Євросоюз "використовує Україну як гарматне м’ясо", а європейську аудиторію лякають згадками про "корупцію" та "націоналізм".

У ЦПД зазначають, що така риторика свідчить про реакцію Кремля на реальний прогрес України на шляху до членства в ЄС і спроби дискредитації євроінтеграційного курсу.

У центрі підкреслюють, що подібні інформаційні кампанії не мають суттєвого впливу ні на українське суспільство, ні на позицію європейських партнерів. 

"Така пропаганда кремля не має реального впливу ні на українців, ні на європейських партнерів. Україна чітко дотримується свого стратегічного курсу, а початок предметних переговорів і солідарність держав-членів ЄС доводять: російський шантаж і брехня більше не працюють", – наголошують у ЦПД.

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