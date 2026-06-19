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​Генштаб ЗСУ: Росіяни посилено атакують на Гуляйпільському напрямку

На Краматорському ворог провів штурм у районі Часового Яру.

​Генштаб ЗСУ: Росіяни посилено атакують на Гуляйпільському напрямку
українська армія
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Станом на 16:00 19 червня кількість атак росіян зросла до 65.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рижівка, Рогізне, Уланове, Бунячине, Волфине, Сопич, Павлівка, Кореньок, Потапівка, Будки. В Чернігівській області: Кам'янська Слобода та Грем'яч. Також зазнали авіаударів Білопілля, Лужки та Кореньок на Сумщині.

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На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з них – із застосуванням РСЗВ. 

На Південно-Слобожанському росіяни тричі намагалися покращити своє положення в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке та Стариця.

На Куп’янському і Придніпровському напрямках штурмів не було.

На Лиманському противник п’ять разів атакував в бік Борової і Дробишевого.

На Слов’янському окупанти п’ять разів намагалися покращити своє становище в бік Закітного, Рай-Олександрівки та Калеників. 

На Краматорському ворог атакував в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 12 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Вільне та Кучерів Яр. Три з них іще тривають.

На Покровському окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопавлівка. Одна з цих атак триває.

На Олександрівському ворог тричі намагався просунутися в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда. Одна з цих атак триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 19 атак у бік позицій наших захисників в бік Рибного, Нового Запоріжжя, Добропілля, Гіркого, Воздвижівки, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського та Чарівного. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському окупанти проводили штурм у бік Степногірська. 

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