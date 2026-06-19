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В Україні до 15 років тюрми засудили російського агента ГРУ, який шпигував для ворога на Запоріжжі

Зрадник входив до складу російської агентурної мережі.

В Україні до 15 років тюрми засудили російського агента ГРУ, який шпигував для ворога на Запоріжжі
застримання агента ГРУ на Запоріжжі
Фото: Офіс генпрокурора

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки, якого СБУ викрила у липні 2025 року на Запоріжжі.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

Зрадником виявився завербований росіянами мобілізований до місцевої військової частини, який "зливав" їм дані про свій батальйон та суміжні підрозділи Сил оборони.

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У фокусі уваги російських спецслужбістів були дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.

Також зрадник робив для ворога фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій південного фронту.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали. Одночасно з цим було убезпечено локації Сил оборони у зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами справи, зрадник входив до складу російської агентурної мережі, яку СБУ нейтралізувала разом із викриттям "крота".

Тоді ж Служба безпеки затримала резидента ворожого осередку – настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), який працював на 316-й розвідцентр ГРУ РФ.

Ще раніше СБУ викрила їхнього третього спільника, що вже відбуває тюремне покарання за коригування обстрілів Запоріжжя.

Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами збору розвідданих та контактів із ворогом.

За матеріалами СБУ російського "крота" визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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