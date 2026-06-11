В Україні заочно винесли вирок ексвіцеадміралу ВМС Сергію Єлісєєву, який перейшов на бік РФ

Колишнього першого заступника командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Сергія Єлісєєва заочно засудили до 15 років ув’язнення із позбавленням військового звання «віцеадмірал».

Як розповіли у Офісі генпрокурора, у 2014 році, під час початку окупації Криму він фактично виконував обов’язки командувача українського флоту, але відмовився виконувати накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік держави-агресора.

Вирок ухвалив Приморський районний суд м. Одеси 8 червня 2026 року.

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Єлісєєва визнали винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та веденні агресивних воєнних дій (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України). Він став одним із перших вищих офіцерів українського флоту, щодо якого було розпочато судове переслідування за державну зраду.

Фото: Офіс генпрокурора Ексвіцеадмірал ВМС Сергій Єлісєєв

Прокурори довели, що його дії сприяли підриву обороноздатності України, захопленню українських бойових кораблів і встановленню контролю російських військових над Кримським півостровом.

Після переходу на службу до росіян у липні 2014 року Єлісєєва призначили заступником командувача балтійського флоту РФ. На цій посаді він відповідав за бойову підготовку особового складу. Це був перший випадок, коли вищу командну посаду в російських збройних силах де-факто зайняв колишній український офіцер-зрадник.

Навіть після масштабних кадрових «чисток» у штабі балтійського флоту РФ у 2016 році, коли звільнили понад 50 адміралів і капітанів, засуджений залишився єдиним вищим офіцером командування, який зберіг свою посаду.

Надалі він демонстративно публічно підтримував державу-агресора, зокрема під час святкування 9 травня носив російську військову форму разом із раніше отриманими українськими державними нагородами, переробленими на російський лад.

Засуджений внесений до санкційних списків України, США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу та інших держав-партнерів.

Судовий розгляд здійснювався за процедурою спеціального судового провадження (in absentia).