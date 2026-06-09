​До 15 років тюрми засудили керівника фірми, який коригував удари росіян по Дніпру

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна російському агенту, який коригував повітряні атаки окупантів по Дніпру.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, зловмисник входив до складу агентурної мережі російської воєнної розвідки, яку СБУ викрила та знешкодила в обласному центрі у січні 2023 року. Засудженим виявився керівник місцевої комерційної структури, якого спецслужби РФ залучили до співпраці.

Завданням зрадника було передавати росянам геолокації стратегічно важливих об’єктів для підготовки ракетно-дронових ударів. Серед основних цілей були залізничні мости та опорні електропідстанції, які живлять більшу частину прифронтового міста. Крім того, зрадник намагався відстежити бойові позиції української ППО. Для збору інформації керівник фірми на власному автомобілі об’їжджав Дніпро та його околиці.

Отримані розвіддані фігурант передавав кураторам через колишнього жителя Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до Росії та почав працювати на російську спецслужбу.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем його проживання одразу після того, як він провів дорозвідку поблизу однієї з потенційних цілей. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами.