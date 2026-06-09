Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ГоловнаСуспільствоВійна

​До 15 років тюрми засудили керівника фірми, який коригував удари росіян по Дніпру

Серед основних цілей були залізничні мости й опорні електропідстанції.

​До 15 років тюрми засудили керівника фірми, який коригував удари росіян по Дніпру
Наслідки російської атаки у Дніпрі
Фото: ДСНС

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна російському агенту, який коригував повітряні атаки окупантів по Дніпру.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, зловмисник входив до складу агентурної мережі російської воєнної розвідки, яку СБУ викрила та знешкодила в обласному центрі у січні 2023 року. Засудженим виявився керівник місцевої комерційної структури, якого спецслужби РФ залучили до співпраці.

Завданням зрадника було передавати росянам геолокації стратегічно важливих об’єктів для підготовки ракетно-дронових ударів. Серед основних цілей були залізничні мости та опорні електропідстанції, які живлять більшу частину прифронтового міста. Крім того, зрадник намагався відстежити бойові позиції української ППО. Для збору інформації керівник фірми на власному автомобілі об’їжджав Дніпро та його околиці.

Отримані розвіддані фігурант передавав кураторам через колишнього жителя Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до Росії та почав працювати на російську спецслужбу.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем його проживання одразу після того, як він провів дорозвідку поблизу однієї з потенційних цілей. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies