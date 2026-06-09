Bloomberg: новий уряд Болгарії планує припинити постачання зброї Україні

“Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння”, заявив міністр оборони Димитар Стоянов.

Новопризначений уряд Болгарії планує припинити постачання зброї Україні, пише Bloomberg.

“Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння”, – заявив журналістам у Софії у вівторок міністр оборони Димитар Стоянов.

Він закликав до “справедливого миру, який буде визначено обома сторонами, що беруть участь у конфлікті”.

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Його коментарі перегукуються з позицією прем'єр-міністра Румена Радева про те, що війна не буде вирішена на полі бою. Радев – колишній командувач ВПС, який обіймав посаду президента до січня – неодноразово виступав проти військової підтримки Києва з боку ЄС.

Він також закликав до скасування санкцій проти Кремля на тій підставі, що вони шкодять європейській економіці. Прем'єр-міністр, який обійняв посаду минулого місяця, пообіцяв посилити роль Болгарії у спільних європейських рішеннях.

Балканська країна є одним з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в ЄС, які були вирішальними для Києва на початку війни. Хоча уряд офіційно відмовився надавати пряму військову допомогу тоді, болгарські снаряди потрапляли на передову через експорт до інших країн ЄС.

З 2022 року Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті.