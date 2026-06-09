Окупанти атакували Бериславський район, є поранена

Російська армія атакувала Бериславський район Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській ОВА
Орієнтовно об 11:10 росіяни вкотре вдарили з БпЛА по селу Урожайне Бериславської громади.
Через дроновий удар тяжкі поранення дістала 49-річна жінка. У неї – мінно-вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, а також множинні осколкові поранення.
Наразі потерпіла перебуває під наглядом лікарів.
- Упродовж минулої доби російські війська били по Херсонщині дронами та із артилерії. Від атак ворога постраждали 33 населені пункти. Одна людина загинула, ще 13 отримали травми. Серед постраждалих є дитина.