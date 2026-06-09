Окупанти атакували Бериславський район, є поранена

Російська армія атакувала Бериславський район Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА

Орієнтовно об 11:10 росіяни вкотре вдарили з БпЛА по селу Урожайне Бериславської громади.

Через дроновий удар тяжкі поранення дістала 49-річна жінка. У неї – мінно-вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, а також множинні осколкові поранення.

Наразі потерпіла перебуває під наглядом лікарів.