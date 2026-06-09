Упродовж минулої доби російські війська били по Херсонщині дронами та із артилерії. Від атак ворога постраждали 33 населені пункти. Одна людина загинула, ще 13 отримали травми. Серед постраждалих є дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Антонівка, Борозенське, Велика Олександрівка, Велетенське, Високе, Давидів Брід, Дар'ївка, Дніпровське, Зарічне, Качкарівка, Комишани, Костирка, Микільське, Михайлівка, Новокаїри, Новорайськ, Осокорівка, Петропавлівка, Придніпровське, Раківка, Саблуківка, Софіївка, Степне, Тараса Шевченка, Токарівка, Томина Балка, Урожайне, Хрещенівка, Червоне, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчі споруди, водопровід та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини, і Прокудін нагадав, що для організації евакуації слід звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.