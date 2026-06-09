У Броварах посадовицю служби у справах дітей притягнуть до відповідальності за смерть дитини

Жінка не вилучила дитину з небезпечного середовища, попри явні ризики.

У Броварах посадовиця служби у справах дітей постане перед судом за службову недбалість, що спричинила смерть дитини.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Підставою для розслідування стала трагічна загибель дворічного хлопчика у Броварах навесні цього року.

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"Ввечері 23 квітня дитині стало зле. Попри необхідність невідкладної медичної допомоги, матір не звернулася до лікарів та не вжила жодних заходів для порятунку сина. Згодом хлопчик помер", - йдеться в повідомленні.

Жінка намагалася приховати смерть дитини, поклала тіло у коробку та сховала у шафі. Труп дитини правоохоронці виявили після звернення бабусі. Жінці повідомлено про підозру, вона під вартою.

Слідство встановило, що ще за два місяці до смерті хлопчика до служби у справах дітей надходила інформація про неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків, зловживання нею алкоголем та можливу загрозу життю і здоров’ю дітей.

Під час перевірки ці обставини підтвердилися. Фахівці встановили, що сім’я перебуває у складних життєвих обставинах та потребує соціального супроводу.

За версією слідства, посадовиця, яка відповідала за організацію роботи із захисту прав дітей, не забезпечила вжиття невідкладних заходів для безпеки малолітніх, не ініціювала питання щодо їх вилучення із небезпечного середовища та не забезпечила належного реагування на виявлені ризики.

У результаті діти залишилися проживати в умовах, які становили загрозу для їх життя та здоров’я.