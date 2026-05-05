На Київщині через російську атаку БПЛА постраждали двоє людей

Росіяни обстріляли ударними безпілотниками околиці Києва. У Броварах внаслідок атаки є пошкодження та постраждалі.

За інформацією очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, поранень зазнали 34-річна жінка, у якої уламками скла порізало руку, та 37-річний чоловік, що має різану рану п'яти. Медики змогли надати усю необхідну допомогу потерпілим на місці, госпіталізація не знадобилася.

Через обстріл вибило шибки у багатоквартирному будинку, пошкоджено фасад багатоповерхівки та автомобіль.