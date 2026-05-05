Оборонці вчора ліквідували 970 окупантів та 4 системи ППО ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 солдатів РФ, по 3 танки та бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 4 засоби ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 336 120 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies