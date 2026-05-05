Оборонці вчора ліквідували 970 окупантів та 4 системи ППО ворога

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 солдатів РФ, по 3 танки та бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 4 засоби ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб
- танків – 11 917 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од.
- артилерійських систем – 41 386 (+80) од.
- РСЗВ – 1 770 (+3) од.
- засоби ППО – 1 361 (+4) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од.
- крилаті ракети – 4 584 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 030 (+206) од.
- спеціальна техніка – 4 170 (+2) од.