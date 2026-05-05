Суспільство / Війна

Оборонці вчора ліквідували 970 окупантів та 4 системи ППО ворога

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 336 120 солдатів. 

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 солдатів РФ, по 3 танки та бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 4 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб 
  • танків – 11 917 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од.
  • артилерійських систем – 41 386 (+80) од.
  • РСЗВ – 1 770 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 361 (+4) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од.
  • крилаті ракети – 4 584 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 030 (+206) од.
  • спеціальна техніка – 4 170 (+2) од.

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

