Україна оголошує про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці", - йдеться в повідомленні.

"Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", - заявив Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 травня на фронті відбулося 132 бойові зіткнення.

Найбільше атак відбулось на Покровському напрямку - 21.

Із 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголошено Дні жалоби з метою вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок ракетного удару 4 травня, та висловлення щирих співчуттів їхнім рідним і близьким.

Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. За даними Офісу генерального прокурора станом на 15:45, кількість жертв зросла до шести. Ще 36 людей поранено, серед них – дворічний хлопчик, який отримав порізи склом.

За минулу добу російські агресори атакували п’ять об’єктів групи "Нафтогаз" в Сумській та Харківській областях. Унаслідок чого довелося тимчасово призупинити виробничі процеси, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у фейсбуці.

Фахівці ДСНС та групи "Нафтогаз" вживають усіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів.

Корецький наголосив, що інтенсивність ворожих атак зростає.

Поліцейські провели більше 40 обшуків у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу Територіальних центрів комплектування та Соціальної підтримки (ТЦК та СП) у 16 регіонах країни.

За даними слідства, вони могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб.

Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн.

У Дніпрі місцевий житель відкрив стрілянину під час заходів оповіщення, унаслідок чого постраждали двоє представників ТЦК та СП.

У понеділок 4 травня у Естонії стартували військові навчання «Весняний шторм 2026».

Як пише ERR, навчання триватимуть майже місяць, і в їхній найбільш інтенсивній фазі візьмуть участь понад 12000 військовослужбовців Естонії та країн-союзниць.

Метою цьогорічних навчань є відпрацювання планування та проведення оборонних операцій спільно з естонською дивізією та союзниками в умовах конвенційної війни. Паралельно посилять взаємодію між підрозділами Естонії та союзних держав із залученням інших родів військ та командувань.

У план навчань включили уроки на основі війни в Україні. Вони стосуються як оборонних дій, і застосування безпілотних систем. Також Сили оборони спільно з підприємствами оборонної промисловості протестують нові рішення у навчальних умовах.

