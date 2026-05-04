Україна оголошує про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
"На сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці", - йдеться в повідомленні.
"Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", - заявив Зеленський.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 травня на фронті відбулося 132 бойові зіткнення.
Найбільше атак відбулось на Покровському напрямку - 21.
Із 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголошено Дні жалоби з метою вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок ракетного удару 4 травня, та висловлення щирих співчуттів їхнім рідним і близьким.
Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. За даними Офісу генерального прокурора станом на 15:45, кількість жертв зросла до шести. Ще 36 людей поранено, серед них – дворічний хлопчик, який отримав порізи склом.
За минулу добу російські агресори атакували п’ять об’єктів групи "Нафтогаз" в Сумській та Харківській областях. Унаслідок чого довелося тимчасово призупинити виробничі процеси, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у фейсбуці.
Фахівці ДСНС та групи "Нафтогаз" вживають усіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів.
Корецький наголосив, що інтенсивність ворожих атак зростає.
Поліцейські провели більше 40 обшуків у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу Територіальних центрів комплектування та Соціальної підтримки (ТЦК та СП) у 16 регіонах країни.
За даними слідства, вони могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб.
Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн.
У Дніпрі місцевий житель відкрив стрілянину під час заходів оповіщення, унаслідок чого постраждали двоє представників ТЦК та СП.
У понеділок 4 травня у Естонії стартували військові навчання «Весняний шторм 2026».
Як пише ERR, навчання триватимуть майже місяць, і в їхній найбільш інтенсивній фазі візьмуть участь понад 12000 військовослужбовців Естонії та країн-союзниць.
Метою цьогорічних навчань є відпрацювання планування та проведення оборонних операцій спільно з естонською дивізією та союзниками в умовах конвенційної війни. Паралельно посилять взаємодію між підрозділами Естонії та союзних держав із залученням інших родів військ та командувань.
У план навчань включили уроки на основі війни в Україні. Вони стосуються як оборонних дій, і застосування безпілотних систем. Також Сили оборони спільно з підприємствами оборонної промисловості протестують нові рішення у навчальних умовах.
Тримаймося!