Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині внаслідок ворожого удару загинув чоловік

Чоловік кілька днів не виходив на зв'язок.

Олег Григоров

В одному із сіл на прикордонні Сумщини виявили тіло місцевого жителя, що загинув внаслідок російської атаки.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Чоловік кілька днів не виходив на звʼязок – його почали шукати. Знайшли на власному городі. Поруч – вирва від ворожого удару. Усі обставини зʼясовуються", - йдеться в повідомленні.

Загиблому було 73 роки. Це житель Краснопільської громади. Попередньо встановлено, що чоловік отримав надважкі травми і загинув на місці.

  • Росія за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях. Через пошкодження довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. 
