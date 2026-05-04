На Сумщині внаслідок ворожого удару загинув чоловік

В одному із сіл на прикордонні Сумщини виявили тіло місцевого жителя, що загинув внаслідок російської атаки.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Чоловік кілька днів не виходив на звʼязок – його почали шукати. Знайшли на власному городі. Поруч – вирва від ворожого удару. Усі обставини зʼясовуються", - йдеться в повідомленні.

Загиблому було 73 роки. Це житель Краснопільської громади. Попередньо встановлено, що чоловік отримав надважкі травми і загинув на місці.