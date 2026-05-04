Із 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголошено Дні жалоби з метою вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок ракетного удару 4 травня, та висловлення щирих співчуттів їхнім рідним і близьким.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Веніамін Сітов, повідомила Мереф'янська громада у фейсбуці.
На знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності буде приспущено Державний Прапор України з траурною стрічкою.
У цей період на території громади забороняється проведення будь-яких розважально-концертних заходів та звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування.
- Сьогодні, 4 травня, росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. За уточненою від Офісу генерального прокурора станом на 15:45, кількість жертв зросла до шести. Ще 36 людей поранено, серед них - хлопчик віком 2 роки, який отримав порізи склом.