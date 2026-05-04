Із 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголошено Дні жалоби з метою вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок ракетного удару 4 травня, та висловлення щирих співчуттів їхнім рідним і близьким.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Веніамін Сітов, повідомила Мереф'янська громада у фейсбуці.

На знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності буде приспущено Державний Прапор України з траурною стрічкою.

У цей період на території громади забороняється проведення будь-яких розважально-концертних заходів та звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування.