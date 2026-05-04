Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Мереф’янській громаді оголосили триденну жалобу за жертвами ракетного удару Росії

Із 5 по 7 травня забороняється проведення будь-яких розважально-концертних заходів. 

У Мереф’янській громаді оголосили триденну жалобу за жертвами ракетного удару Росії
Ілюстративне фото
Фото: Іван Станіславський

Із 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголошено Дні жалоби з метою вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок ракетного удару 4 травня, та висловлення щирих співчуттів їхнім рідним і близьким. 

Відповідне розпорядження підписав міський голова Веніамін Сітов, повідомила Мереф'янська громада у фейсбуці.

На знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності буде приспущено Державний Прапор України з траурною стрічкою. 

У цей період на території громади забороняється проведення будь-яких розважально-концертних заходів та звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування.

  • Сьогодні, 4 травня, росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині.  За уточненою від Офісу генерального прокурора станом на 15:45, кількість жертв зросла до шести.  Ще 36 людей поранено, серед них - хлопчик віком 2 роки, який отримав порізи склом.  
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies