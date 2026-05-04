Фонд "Повернись живим" запустив Академію ПЖ: "Готуємо людей, які змінюють хід війни"

"Повернись живим" представив Академію ПЖ - парасольковий бренд, що об’єднує всі проєкти з освіти та підготовки Фонду.

Платформа демонструє й посилює результат багаторічної роботи з військовими, у яку ПЖ вкладається разом з благодійниками та партнерами з 2014 року. На сторінці Академії ПЖ можна детальніше дізнатися про 9 шкіл і центрів у складі Сил Оборони, які підтримує організація; ознайомитися з історіями курсантів і фінансово підтримати проєкти.

Ціль проєкту - сформувати осередок професійних військових за допомогою якісної освіти та підготовки. Як стратегічний партнер війська, "Повернись живим" прагне не лише надавати техніку та зброю, а й сприяти тому, щоб військовослужбовці вміли ефективно її використовувати і змінювати ситуацію на полі бою.

"Люди часто асоціюють війну з технікою та зброєю. Якщо буде вибір між дроном і підготовкою військових, більшість задонатить на дрон. Але ж дрони запускають люди. Ми вкладаємось в освіту та підготовку військових, бо бачимо: навченість людей рятує життя, посилює точність зброї та ефективність рішень", - прокоментував заступник директора Фонду Олег Карпенко.

Інструктори "Повернись живим" займалися підготовкою військовослужбовців ще з моменту створення Фонду. Спочатку вони допомагали опановувати передану техніку й працювати з нею максимально ефективно. Пізніше команда масштабувала це як окремий напрям освіти й підготовки, щоб розвивати спроможності наявних навчальних осередків у структурі війська.

Серед публічних проєктів - 9 шкіл і центрів, які знаходяться в складі Сил Оборони:

Вишкіл капітанів — курс професійної військової освіти на основі військових стандартів НАТО (L-1);

— курс професійної військової освіти на основі військових стандартів НАТО (L-1); Школа підготовки снайперів — для снайперів і марксменів;

— для снайперів і марксменів; Школа водолазної підготовки — для водолазів різних спеціалізацій;

— для водолазів різних спеціалізацій; Центр тактичної медицини — для бойових медиків;

— для бойових медиків; Школа підготовки інструкторів — для інструкторів базового рівня та за фахом;

— для інструкторів базового рівня та за фахом; Школа операторів БпЛА-перехоплювачів «Ятаган» — для операторів розвідувальних і ударних БпЛА та спеціалістів з їх ремонту;

— для операторів розвідувальних і ударних БпЛА та спеціалістів з їх ремонту; Школа операторів НРК «ВАРАН» — для операторів та інженерів з обслуговування й ремонту наземних роботизованих комплексів;

— для операторів та інженерів з обслуговування й ремонту наземних роботизованих комплексів; Школа операторів БпЛА «Аркан» — для операторів БпЛА-перехоплювачів і радіолокаційних систем;

— для операторів БпЛА-перехоплювачів і радіолокаційних систем; Школа РЕБ «Spectre» — для фахівців з радіоелектронного подавлення БпЛА, ремонту й монтажу засобів РЕБ.

Для кожного проєкту фонд закриває широкий спектр запитів — від забезпечення розхідних матеріалів для навчання до повноцінного облаштування інфраструктури. Фонд упорядковує лекційні класи, майстерні, укриття; закуповує обладнання — симулятори, навчальні дрони й інші інструменти для тренувань, авто, програмне забезпечення.

Освіту й підготовку в цих проєктах пройшли тисячі військових, які відтак повернулися на поле бою відпрацьовувати отримані навички. Кожен донат на проєкти розширює спроможності шкіл та центрів і посилює військо. Підтримати Академію ПЖ можна за посиланням.