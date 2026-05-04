Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Фонд "Повернись живим" запустив Академію ПЖ: "Готуємо людей, які змінюють хід війни"

"Ми вкладаємось в освіту та підготовку військових, бо бачимо: навченість людей рятує життя, посилює точність зброї та ефективність рішень".

Фонд "Повернись живим" запустив Академію ПЖ: "Готуємо людей, які змінюють хід війни"
"Повернись Живим" запустив Академію ПЖ
Фото: Повернись Живим

"Повернись живим" представив Академію ПЖ - парасольковий бренд, що об’єднує всі проєкти з освіти та підготовки Фонду. 

Про це Lb.ua повідомила пресслужба фонду. 

Платформа демонструє й посилює результат багаторічної роботи з військовими, у яку ПЖ вкладається разом з благодійниками та партнерами з 2014 року. На сторінці Академії ПЖ можна детальніше дізнатися про 9 шкіл і центрів у складі Сил Оборони, які підтримує організація; ознайомитися з історіями курсантів і фінансово підтримати проєкти. 

Ціль проєкту - сформувати осередок професійних військових за допомогою якісної освіти та підготовки. Як стратегічний партнер війська, "Повернись живим" прагне не лише надавати техніку та зброю, а й сприяти тому, щоб військовослужбовці вміли ефективно її використовувати і змінювати ситуацію на полі бою.

"Люди часто асоціюють війну з технікою та зброєю. Якщо буде вибір між дроном і підготовкою військових, більшість задонатить на дрон. Але ж дрони запускають люди. Ми вкладаємось в освіту та підготовку військових, бо бачимо: навченість людей рятує життя, посилює точність зброї та ефективність рішень", - прокоментував заступник директора Фонду Олег Карпенко. 

Інструктори "Повернись живим" займалися підготовкою військовослужбовців ще з моменту створення Фонду. Спочатку вони допомагали опановувати передану техніку й працювати з нею максимально ефективно. Пізніше команда масштабувала це як окремий напрям освіти й підготовки, щоб розвивати спроможності наявних навчальних осередків у структурі війська. 

Серед публічних проєктів - 9 шкіл і центрів, які знаходяться в складі Сил Оборони: 

  • Вишкіл капітанів — курс професійної військової освіти на основі військових стандартів НАТО (L-1);
  • Школа підготовки снайперів — для снайперів і марксменів;
  • Школа водолазної підготовки — для водолазів різних спеціалізацій;
  • Центр тактичної медицини — для бойових медиків;
  • Школа підготовки інструкторів — для інструкторів базового рівня та за фахом; 
  • Школа операторів БпЛА-перехоплювачів «Ятаган» — для операторів розвідувальних і ударних БпЛА та спеціалістів з їх ремонту;
  • Школа операторів НРК «ВАРАН» — для операторів та інженерів з обслуговування й ремонту наземних роботизованих комплексів;
  • Школа операторів БпЛА «Аркан» — для операторів БпЛА-перехоплювачів і радіолокаційних систем;
  • Школа РЕБ «Spectre» — для фахівців з радіоелектронного подавлення БпЛА, ремонту й монтажу засобів РЕБ. 

Для кожного проєкту фонд закриває широкий спектр запитів — від забезпечення розхідних матеріалів для навчання до повноцінного облаштування інфраструктури. Фонд упорядковує лекційні класи, майстерні, укриття; закуповує обладнання — симулятори, навчальні дрони й інші інструменти для тренувань, авто, програмне забезпечення.

Освіту й підготовку в цих проєктах пройшли тисячі військових, які відтак повернулися на поле бою відпрацьовувати отримані навички. Кожен донат на проєкти розширює спроможності шкіл та центрів і посилює військо. Підтримати Академію ПЖ можна за посиланням

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies