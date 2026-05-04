Росіяни вдарили по Вільнянську на Запоріжжі, є жертви та руйнування

Російські окупанти атакували місто Вільнянськ Запорізької області. Попередньо відомо про жертв і поранених.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Внаслідок ворожої атаки зруйновані торгівельний павільйон та приватний будинок, пошкоджена будівля храму", – зазначає він.
За попередніми даними, унаслідок атаки одна людина загинула та одна – поранена.
- Росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Пошкоджена станція техобслуговування. Станом на 15:11, кількість жертв зросла до шести – помер один з поранених. Ще 24 людини постраждали.