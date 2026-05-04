Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Альфа" СБУ продовжує набір операторів груп ближнього контакту

Пропонується служба за контрактом або мобілізація. 

"Альфа" СБУ продовжує набір операторів груп ближнього контакту
Фото: Скриншот відео

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України продовжує набір операторів груп ближнього контакту, повідомляє пресцентр СБУ.

"Оператори груп ближнього контакту (ГБК) - спецпризначенці найвищого рівня, які формують кістяк «Альфи». Це про точність, швидкі рішення і повний контроль ситуації в будь-яких умовах. Ми шукаємо тих, хто готовий стати частиною нашої команди. Не шукаємо ідеальних, шукаємо своїх: тих, хто діє, бере відповідальність і проявляє ініціативу. Ключова вимога — твій характер. Все інше забезпечимо ми", - йдеться в повідомленні. 

Задачі: 

  • ⁠виконання бойових завдань і спеціальних операцій; 
  • участь у зборі розвідувальної інформації; 
  • підготовка та планування дій у складі малих груп; 
  • постійні тренування та підвищення рівня тактичних навичок. 

Вимоги:

  • придатність до військової служби;
  • ⁠високий рівень фізичної підготовки та витривалості; 
  • ⁠вміння працювати в команді й приймати швидкі рішення; 
  • ⁠дисципліна, відповідальність і холодна голова;
  • ⁠готовність пройти інтенсивне спеціальне навчання. 

СБУ пропонує службу за контрактом або мобілізацію; ⁠якісну підготовку, сучасні технології та найкраще спорядження, а також ⁠підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом. 

Анкету можна заповнити за посиланням bit.ly/alfa_recruit або дізнатися інформацію за номером 4444 (дзвінки безкоштовні) та на сайті: alfa.ssu.gov.ua

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies