"Альфа" СБУ продовжує набір операторів груп ближнього контакту

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України продовжує набір операторів груп ближнього контакту, повідомляє пресцентр СБУ.

"Оператори груп ближнього контакту (ГБК) - спецпризначенці найвищого рівня, які формують кістяк «Альфи». Це про точність, швидкі рішення і повний контроль ситуації в будь-яких умовах. Ми шукаємо тих, хто готовий стати частиною нашої команди. Не шукаємо ідеальних, шукаємо своїх: тих, хто діє, бере відповідальність і проявляє ініціативу. Ключова вимога — твій характер. Все інше забезпечимо ми", - йдеться в повідомленні.

Задачі:

⁠виконання бойових завдань і спеціальних операцій;

участь у зборі розвідувальної інформації;

підготовка та планування дій у складі малих груп;

постійні тренування та підвищення рівня тактичних навичок.

Вимоги:

придатність до військової служби;

⁠високий рівень фізичної підготовки та витривалості;

⁠вміння працювати в команді й приймати швидкі рішення;

⁠дисципліна, відповідальність і холодна голова;

⁠готовність пройти інтенсивне спеціальне навчання.

СБУ пропонує службу за контрактом або мобілізацію; ⁠якісну підготовку, сучасні технології та найкраще спорядження, а також ⁠підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом.

Анкету можна заповнити за посиланням bit.ly/alfa_recruit або дізнатися інформацію за номером 4444 (дзвінки безкоштовні) та на сайті: alfa.ssu.gov.ua.