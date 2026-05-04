Один із фігурантів за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан на 45 млн грн.

Поліцейські провели більше 40 обшуків у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу Територіальних центрів комплектування та Соціальної підтримки (ТЦК та СП) у 16 регіонах країни. З даними слідства, вони могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб.

Про це повідомила пресслужба Нацполіціїї.

Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі – за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн.

Фото: Нацполіція Обшуки у посадовів ТЦК

Також зазначається, що сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК – 6,6 млн грн.

В межах розслідування поліцейські вилучили: автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких - договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень. Вилучені документи, можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.

Фото: Нацполіція Обшуки у посадовців ТЦК

Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями 172-4 порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) та 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Досудове розслідування триває.

"Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери комплектування та соціальної підтримки від зловживань. Йдеться про відновлення довіри до інституцій, які в умовах війни виконують критично важливу функцію для держави", - наголосили в Нацполіції.