Білорусь просила на обмін підозрювану у шпигунстві журналістку Кардаш, але поки що це лише розмови, - Коордштаб

"Якщо комунікація матиме практичні пропозиції, ми будемо їх розглядати".

керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко
Фото: скриншот відео

Білорусь просить включити до обміну Інну Кардаш, яка працювала журналісткою в Україні  якій Служба безпеки  повідомила про підозру у шпигунстві.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

"Такий сигнал був, але, крім розмов, поки нічого немає. Ми відкриті до пропозицій. Нам нецікаво тримати в себе злочинців-іноземців, витрачати на них бюджетні кошти в той час, коли наші незаконно засуджені громадяни перебувають за ґратами в нелюдських умовах. Якщо комунікація матиме практичні пропозиції, ми будемо їх розглядати", - сказав він.

Охріменко також розповів, як Кардаш потрапила на роботу у Коордштаб.

"СБУ і ГУР отримали інформацію про її діяльність і почали оперативну гру. Вона думала, що працює у Коордштабі. Для неї було організоване псевдоробоче місце, вона не мала доступу до приміщень штабу, перебувала в іншому місці. Саме приміщення було підготовлене для фіксації всього, що там відбувалося, а матеріали, які їй надавали, не містили ніякої правдивої інформації. Коли співробітники СБУ, залучені до її супроводу, усе зафіксували, було організоване її затримання і вона перебуває під слідством", - зазначив він.

Хто така Інна Кардаш 

  • Кардаш була затримана 20 січня. СБУ повідомила, що за білорускою наглядали протягом певного періоду часу. Слідство вважає, що вона співпрацювала з білоруською спецслужбою ще з 2020 року. Вона діяла під прикриттям журналістської роботи та працювала кореспондентом 112 каналу підозрюваного в державній зраді ексдепутата Віктора Медведчука
  • Окрім роботи в українських ЗМІ, зокрема агентстві "Інтерфакс-Україна", Кардаш встигла влаштуватися до Головного управління розвідки в Коордштаб з питань поводження з полоненими. За даними слідства, під час роботи там вона фотографувала документи і пересилала куратору. 
  • 22 січня Шевченківський райсуд столиці обрав Кардаш  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У лютому Апеляційний суд відхилив її скаргу на це рішення.
