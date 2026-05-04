Білорусь просила на обмін підозрювану у шпигунстві журналістку Кардаш, але поки що це лише розмови, - Коордштаб

Білорусь просить включити до обміну Інну Кардаш, яка працювала журналісткою в Україні якій Служба безпеки повідомила про підозру у шпигунстві.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

"Такий сигнал був, але, крім розмов, поки нічого немає. Ми відкриті до пропозицій. Нам нецікаво тримати в себе злочинців-іноземців, витрачати на них бюджетні кошти в той час, коли наші незаконно засуджені громадяни перебувають за ґратами в нелюдських умовах. Якщо комунікація матиме практичні пропозиції, ми будемо їх розглядати", - сказав він.

Охріменко також розповів, як Кардаш потрапила на роботу у Коордштаб.

"СБУ і ГУР отримали інформацію про її діяльність і почали оперативну гру. Вона думала, що працює у Коордштабі. Для неї було організоване псевдоробоче місце, вона не мала доступу до приміщень штабу, перебувала в іншому місці. Саме приміщення було підготовлене для фіксації всього, що там відбувалося, а матеріали, які їй надавали, не містили ніякої правдивої інформації. Коли співробітники СБУ, залучені до її супроводу, усе зафіксували, було організоване її затримання і вона перебуває під слідством", - зазначив він.

Хто така Інна Кардаш