Австрія вислала трьох російських дипломатів через імовірне шпигунство

Із 2020 року Австрія вже вислала 14 російських дипломатів.

Австрійвський вокзал Вестбангоф
Фото: EPA/UPG

Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон ґрата через «ліс антен» на дахах дипломатичних будівель, який може бути використаний для шпигунства.

Як пише Reuters, про це повідомили в уряді країни. 

«Неприйнятно, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства», – заявила міністерка закордонних справ Беата Майнль-Райзінгер, підтверджуючи, що троє дипломатів вже покинули країну. 

Таким чином, з 2020 року Австрія вислала 14 російських дипломатів.

