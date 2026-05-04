Австрія вислала трьох російських дипломатів через імовірне шпигунство

Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон ґрата через «ліс антен» на дахах дипломатичних будівель, який може бути використаний для шпигунства.
Як пише Reuters, про це повідомили в уряді країни.
«Неприйнятно, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства», – заявила міністерка закордонних справ Беата Майнль-Райзінгер, підтверджуючи, що троє дипломатів вже покинули країну.
Таким чином, з 2020 року Австрія вислала 14 російських дипломатів.
- Восени минулого року Єврокомісія заборонила видавати багаторазові шенгенські візи росіянам.