Іран застеріг США від входу до Ормузької протоки після заяви Трампа про допомогу заблокованим суднам

Іранські військові застерегли сьогодні американські війська від входження в Ормузьку протоку після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почнуть допомагати звільняти судна, що застрягли в Перській затоці.
Про це повідомляє Reuters.
Трамп не дав багато подробиць плану допомоги суднам та їхнім екіпажам, які залишаються заблокованими на важливому водному шляху. За два місяці від початку конфлікту запаси їжі та інших ресурсів на бортах закінчуються.
“Ми сказали цим країнам, що безпечно виведемо їхні кораблі з цих заблокованих водних шляхів, щоб вони могли вільно та сміливо займатися своїми справами”, – написав Трамп у його соціальній мережі Truth Social.
Об’єднане командування збройних сил Ірану у відповідь заявило, або війська США триматися подалі від протоки. Командування додало, що сили Ірану “жорстко відповідатимуть” на будь-яку загрозу, та закликало комерційні судна й нафтові танкери утриматися від пересування без узгодження з іранськими військовими.
Центральне командування США заявило, що залучить до цієї операції 15 000 військовослужбовців, понад 100 літаків наземного та морського базування, а також військові кораблі та безпілотники.
“Наша підтримка цієї оборонної місії є важливою для регіональної безпеки та світової економіки, оскільки ми також підтримуємо морську блокаду”, – заявив адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США.
- За даними Міжнародної морської організації, з початку конфлікту сотні кораблів та до 20 000 моряків не змогли пройти Ормузькою протокою.
- Вчора Трамп заявив, що розглядає нову іранську пропозицію щодо припинення війни, але водночас висловив сумнів, що вона приведе до угоди. Два напівофіційні іранські агентства повідомили, що Іран через Пакистан передав США 14-пунктову пропозицію у відповідь на американський дев’ятипунктовий план.
- Адміністрація Трампа стверджує, що війна проти Ірану завершена, аби уникнути обов'язкового погодження Конгресом бойових дій тривалістю понад 60 діб. При цьому не виключено, що Вашингтон оголосить операцію проти Ірану, але вже під новою назвою.