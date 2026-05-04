Іран застеріг США від входу до Ормузької протоки після заяви Трампа про допомогу заблокованим суднам

З початку конфлікту сотні кораблів та до 20 000 моряків не змогли пройти цим важливим водним шляхом.

Іранські військові застерегли сьогодні американські війська від входження в Ормузьку протоку після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почнуть допомагати звільняти судна, що застрягли в Перській затоці.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп не дав багато подробиць плану допомоги суднам та їхнім екіпажам, які залишаються заблокованими на важливому водному шляху. За два місяці від початку конфлікту запаси їжі та інших ресурсів на бортах закінчуються.

“Ми сказали цим країнам, що безпечно виведемо їхні кораблі з цих заблокованих водних шляхів, щоб вони могли вільно та сміливо займатися своїми справами”, – написав Трамп у його соціальній мережі Truth Social.

Об’єднане командування збройних сил Ірану у відповідь заявило, або війська США триматися подалі від протоки. Командування додало, що сили Ірану “жорстко відповідатимуть” на будь-яку загрозу, та закликало комерційні судна й нафтові танкери утриматися від пересування без узгодження з іранськими військовими.

Центральне командування США заявило, що залучить до цієї операції 15 000 військовослужбовців, понад 100 літаків наземного та морського базування, а також військові кораблі та безпілотники.

“Наша підтримка цієї оборонної місії є важливою для регіональної безпеки та світової економіки, оскільки ми також підтримуємо морську блокаду”, – заявив адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США.