24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: цього літа Путін вирішуватиме, чи розширювати війну

Тому важливо продовжувати тиск на Росію, зокрема санкційний. 

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти, що стартував нині в Єревані. Він побажав Вірменії і Азербайджану миру, а також наголосив на спільних викликах. 

Володимир Зеленський вважає, що нинішній рік стане вирішальним у питання того, чи триватиме російська агресія далі. Він закликав тиснути на Кремль, аби змусити росіян завершити агресію. 

"Це літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі. Розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії", – сказав він.

Росія оголосила парад на 9 травня без військової техніки – вперше за багато років. Це означає, що вона вперше не може собі це дозволити.

"І що українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. І ми повинні тиснути санкціями на них", – додав президент України.

Він підкреслив, що Європа має бути за столом переговорів про мир. Важливо виробити єдиний формат таких перемовин. 

