Місія Рубіо щодо покращення двосторонніх відносин є складною, але не безнадійною.

Державний секретар США Марко Рубіо планує візит до Італії 14 травня, щоб обговорити питання двосторонніх відносин і спробувати знизити напруження після суперечки між президентом США Дональдом Трампом, Папою Римським Левом XIV та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

За інформацією видання, 14 травня Рубіо має зустрітися в Римі з держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном. Наступного дня заплановані переговори з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні та міністром оборони Гвідо Крозетто. Водночас остаточну програму візиту ще не затверджено.

"Йому доведеться пояснити стільки речей, що буде з чого вибрати... Гасло: "потепління" двосторонніх відносин. Місія не неможлива, але дуже складна", – пише медіа.

Не виключається також можливість його особистої зустрічі з Мелоні, хоча підтвердження цьому наразі немає. Під питанням залишається і потенційна аудієнція з Папою.

Про підготовку візиту повідомив посол США в Італії Тільман Фертітта, який разом з італійським дипломатом Марко Пероначі працює над відновленням взаємин між країнами.

Суперечка між союзниками виникла після різких заяв Трампа у квітні. Президент США розкритикував Папу Лева XIV за його позицію щодо міжнародної політики, зокрема за заклики до миру та критику дій США у конфліктах на Близькому Сході. Трамп назвав понтифіка "слабким" і "жахливим у зовнішній політиці", а також поставив під сумнів обставини його обрання.

У відповідь на захист Папи Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала висловлювання Трампа "неприйнятними".

Після цього Трамп також розкритикував італійську прем’єрку за підтримку Папи та за відмову Італії допомогти США у розблокуванні Ормузької протоки під час конфлікту з Іраном.

Італія залишається важливим союзником США: на її території розміщено сім американських військових баз і до 15 тисяч військовослужбовців США.