Президент Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Під час заходу плануються двосторонні зустрічі із представниками європейських країн та Великобританії.

Про це журналістам повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров.

"Сьогодні в програмі в основному двосторонні зустрічі: з премʼєр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Завтра сам саміт та продовження двосторонніх і багатосторонніх зустрічей", – повідомили у пресслужбі Президента.

"Прибув до Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Попереду багато зустрічей. Ключове – більше безпеки та координації для всіх нас. Слава Україні!", – написав Президент у соцмережах.

3 травня у столиці Вірменії Єревані розпочнеться саміт Європейської політичної спільноти. Головною метою дводенного саміту стане координація дій та обговорення стратегій щодо завершення війни Росії проти України, а також війни США та Ізраїлю проти Ірану.