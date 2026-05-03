Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

Президент планує двосторонні зустрічі у межах саміту.

Президент Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Під час заходу плануються двосторонні зустрічі із представниками європейських країн та Великобританії.

Про це журналістам повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров.

"Сьогодні в програмі в основному  двосторонні зустрічі: з премʼєр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Завтра сам саміт та продовження двосторонніх і багатосторонніх зустрічей", – повідомили у пресслужбі Президента.

"Прибув до Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Попереду багато зустрічей. Ключове – більше безпеки та координації для всіх нас. Слава Україні!", – написав Президент у соцмережах.

  • 3 травня у столиці Вірменії Єревані розпочнеться саміт Європейської політичної спільноти. Головною метою дводенного саміту стане координація дій та обговорення стратегій щодо завершення війни Росії проти України, а також війни США та Ізраїлю проти Ірану.
  • Європейська політична спільнота була заснована у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Цей формат був створений як інструмент зміцнення безпекової архітектури континенту та демонстрації міжнародної ізоляції Росії.
