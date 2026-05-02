Фіцо після розмови із Зеленським: Жодна мирна угода у війні з РФ неможлива без згоди української сторони

У понеділок лідери двох держав проведуть коротку зустріч у Єревані.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

“Кілька хвилин тому я провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Попри те, що з деяких питань у нас різні погляди, ми маємо спільний інтерес у хороших і дружніх відносинах між Словаччиною та Україною”, – написав Фіцо у Facebook.

За його словами, він підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки хоче, щоб Україна як сусід була стабільною та демократичною державою.

Глави держав домовилися, що коротко зустрінемося в понеділок у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти, а також продовжать формат спільних засідань урядів і взаємні візити до столиць.

“Також я наголосив, що жодна мирна угода у війні з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони”, – написав прем'єр-міністр Словаччини.