Фіцо після розмови із Зеленським: Жодна мирна угода у війні з РФ неможлива без згоди української сторони

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
“Кілька хвилин тому я провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Попри те, що з деяких питань у нас різні погляди, ми маємо спільний інтерес у хороших і дружніх відносинах між Словаччиною та Україною”, – написав Фіцо у Facebook.
За його словами, він підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки хоче, щоб Україна як сусід була стабільною та демократичною державою.
Глави держав домовилися, що коротко зустрінемося в понеділок у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти, а також продовжать формат спільних засідань урядів і взаємні візити до столиць.
“Також я наголосив, що жодна мирна угода у війні з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони”, – написав прем'єр-міністр Словаччини.
- Раніше Зеленський повідомив, що під час розмови з Фіцо обговорив особисту зустріч найближчим часом. Під час розмови йшлося, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися своїм досвідом вступу.
- Раніше стало відомо, що Фіцо скасував раніше заплановану участь у параді в Москві 9 травня в так званий "День перемоги", але у Росію полетить все одно – покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату.