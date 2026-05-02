Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Фіцо після розмови із Зеленським: Жодна мирна угода у війні з РФ неможлива без згоди української сторони

У понеділок лідери двох держав проведуть коротку зустріч у Єревані.

Роберт Фіцо
Фото: Facebook / Robert Fico

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. 

“Кілька хвилин тому я провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Попри те, що з деяких питань у нас різні погляди, ми маємо спільний інтерес у хороших і дружніх відносинах між Словаччиною та Україною”, – написав Фіцо у Facebook.

За його словами, він підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки хоче, щоб Україна як сусід була стабільною та демократичною державою.

Глави держав домовилися, що коротко зустрінемося в понеділок у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти, а також продовжать формат спільних засідань урядів і взаємні візити до столиць.

“Також я наголосив, що жодна мирна угода у війні з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони”, – написав прем'єр-міністр Словаччини.

  • Раніше Зеленський повідомив, що під час розмови з Фіцо обговорив особисту зустріч найближчим часом. Під час розмови йшлося, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися своїм досвідом вступу.
  • Раніше стало відомо, що Фіцо скасував раніше заплановану участь у параді в Москві 9 травня в так званий "День перемоги", але у Росію полетить все одно – покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату.
Читайте також
