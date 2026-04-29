Reuters: рейтинг схвалення Трампа впав до нового мінімуму на тлі війни з Іраном і занепокоєння вартістю життя

Рейтинг схвалення президента Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня під час його нинішнього терміну, оскільки американці дедалі більше критикують його дії щодо вартості життя та непопулярної війни з Іраном, свідчить нове опитування Reuters/Ipsos.

Чотириденне опитування, завершене в понеділок, показало, що 34% американців схвалюють роботу Трампа в Білому домі — проти 36% у попередньому опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 15–20 квітня.

Більшість відповідей було зібрано до стрілянини в суботу ввечері на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, де Трамп мав виступити. Наразі незрозуміло, чи вплине цей інцидент на ставлення громадян до лідера США. Федеральні прокурори висунули підозрюваному обвинувачення у спробі замаху на президента.

Рівень підтримки Трампа серед американців знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року, коли його схвалювали 47% опитаних. Популярність президента різко просіла після того, як США та Ізраїль 28 лютого розпочали війну проти Ірану, що спричинило стрибок цін на бензин. Лише 22% респондентів схвалюють його дії щодо вартості життя — проти 25% у попередньому опитуванні.

Ціни на бензин у США зросли більш ніж на 40% — приблизно до $4,18 за галон — після несподіваних ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, які спричинили відповідь і зупинку п’ятої частини світової торгівлі нафтою.

Подорожчання сильно б’є по домогосподарствах і викликає занепокоєння серед республіканців Трампа, що вони можуть втратити контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Хоча 78% республіканців і далі підтримують Трампа, 41% виборців партії не схвалюють його політику щодо вартості життя, показало опитування Reuters/Ipsos.

Незалежні виборці, які можуть відіграти вирішальну роль на виборах, віддають перевагу демократам із розривом у 14 пунктів — 34% проти 20%. Кожен четвертий заявив, що ще не визначився.

Трамп виграв президентські вибори 2024 року, обіцяючи знизити ціни після кількох років високої інфляції за його попередника, демократа Джо Байден. Наразі його рейтинг схвалення економічної політики становить 27% — це нижче, ніж у будь-який період його першої каденції (2017–2021 роки), а також нижче за найгірший показник Байдена.

Хоча конфлікт між США та Іраном дещо стих після домовленості про припинення вогню на початку місяця, загрози Ірану стримують більшість поставок нафти з Перської затоки, що підживлює подальше зростання цін на енергоносії у США та світі на тлі скорочення запасів.

Лише 34% американців схвалюють дії США у конфлікті з Іраном — проти 36% у середині квітня та 38% у середині березня.

Під час першого президентського терміну Трампа його рейтинг тривалий час тримався близько 40%. Останній показник лише трохи перевищує мінімум його першої каденції — 33%.

Останнє опитування Reuters/Ipsos, проведене онлайн по всій країні, охопило 1 269 дорослих американців, зокрема 1 014 зареєстрованих виборців, а похибка становить 3 відсоткові пункти.