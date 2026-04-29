​Більшість українців не підтримують жодну сторону у війні США-Ізраїлю та Ірану, - опитування

Більшість українців не підтримують жодну сторону у війні США-Ізраїлю та Ірану.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, більшість опитаних – 65% – стверджують, що вони не підтримують жодну сторону. Водночас висловили підтримку США і Ізраїлю – 22%, Ірану – 7%.

Ще 7% не змогли відповісти на запитання (або не знають про конфлікт).

Зазначається, що цей розподіл зберігається серед усіх категорій респондентів, хоча є деякі відмінності – наприклад, більш освічені респонденти частіше говорили, що вони на боці США-Ізраїлю, хоча навіть серед них 61% не підтримують жодну із сторін.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький також зазначив, що згідно з наявними результатами опитувань з 2023 року симпатії до Ізраїлю знижуються.

"Від переважної підтримки після жахливого терористичного нападу 7 жовтня 2023 року до переважної не-підтримки спільних дій США і Ізраїлю проти режиму в Ірані зараз. Разом з цим підкреслимо, що якщо в 2023 році і 2025 році ми запитували лише про Ізраїль, то зараз – про спільні дії США та Ізраїлю. Враховуючи доволі істотну критику керівництва США з боку українського населення, поточні результати могли більшою мірою відображати критичне ставлення до Дональда Трампа, і меншою мірою це стосувалося Ізраїлю", – пояснив Грушецький.

Водночас він наголосив, що ця ситуація ще раз показує, що союзницькі або принаймні конструктивні партнерські відносини між Україною і Ізраїлем – абсолютно природні.

Окремо Грушецький відзначив, що опитування засвідчують стабільно прихильне ставлення українців до євреїв-мешканців України.

"Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, який прямо встановлює кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. Тобто і на рівні українського суспільства, і на рівні державних інституцій спостерігається прихильне ставлення та налаштованість на співпрацю. Справедливо очікувати, що керівництво Ізраїлю також буде налаштоване на партнерство з Україною", - додав він.

Опитування проводилось упродовж 20-27 квітня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1005 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.