Внаслідок обстрілів Сумщини за добу є загибла та постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 28 квітня до ранку 29 квітня 2026 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 40 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загибла та постраждалі серед мирних жителів:
- У Конотопській громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждали п’ять мирних жителів: чоловіки 48, 52, 56, 57, 60 років.
- У Шосткинській громаді через ворожий удар БпЛА вчора вдень травмовано 70-річного чоловіка. Внаслідок ударів БпЛА сьогодні вночі загинула 65-річна жінка, постраждали 67-річний чоловік та 71-річна жінка.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Конотопському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Юнаківська
- Краснопільська
- Білопільська
- Березівська
- Глухівська
- Есманьська
- Ямпільська
- Шосткинська
- Конотопська
- Кролевецька
- Путивльська
- Новослобідська
- Дубов’язівська
- Бочечківська
- Попівська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобіль;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення, автомобіль;
- у Свеській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Березівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, будинок культури;
- у Ямпільській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, магазини, аптеку, адміністративне приміщення;
- у Кролевецькій громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
- у Конотопській громаді пошкоджені транспортні засоби, нежитлові приміщення, приватний житловий будинок, адміністративне приміщення, приміщення магазину;
- у Попівській громаді пошкоджено будівлю закладу охорони здоров’я, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Дубов’язівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарче приміщення;
- у Буринській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;
- у Новослобідській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 12 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 42 хвилини.