Внаслідок обстрілів Сумщини за добу є загибла та постраждалі серед мирних жителів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Конотопському, Шосткинському районах.

Протягом доби, з ранку 28 квітня до ранку 29 квітня 2026 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 40 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загибла та постраждалі серед мирних жителів:

  • У Конотопській громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждали п’ять мирних жителів: чоловіки 48, 52, 56, 57, 60 років.
  • У Шосткинській громаді через ворожий удар БпЛА вчора вдень травмовано 70-річного чоловіка. Внаслідок ударів БпЛА сьогодні вночі загинула 65-річна жінка, постраждали 67-річний чоловік та 71-річна жінка.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: 

  • Юнаківська
  • Краснопільська
  • Білопільська
  • Березівська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Ямпільська
  • Шосткинська
  • Конотопська
  • Кролевецька
  • Путивльська
  • Новослобідська
  • Дубов’язівська
  • Бочечківська
  • Попівська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобіль;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення, автомобіль;
  • у Свеській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Березівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, будинок культури;
  • у Ямпільській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, магазини, аптеку, адміністративне приміщення;
  • у Кролевецькій громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
  • у Конотопській громаді пошкоджені транспортні засоби, нежитлові приміщення, приватний житловий будинок, адміністративне приміщення, приміщення магазину;
  • у Попівській громаді пошкоджено будівлю закладу охорони здоров’я, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Дубов’язівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарче приміщення;
  • у Буринській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 12 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 42 хвилини.

﻿
