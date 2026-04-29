Внаслідок обстрілів Сумщини за добу є загибла та постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 28 квітня до ранку 29 квітня 2026 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 40 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загибла та постраждалі серед мирних жителів:

У Конотопській громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждали п’ять мирних жителів: чоловіки 48, 52, 56, 57, 60 років.

У Шосткинській громаді через ворожий удар БпЛА вчора вдень травмовано 70-річного чоловіка. Внаслідок ударів БпЛА сьогодні вночі загинула 65-річна жінка, постраждали 67-річний чоловік та 71-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Конотопському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Юнаківська

Краснопільська

Білопільська

Березівська

Глухівська

Есманьська

Ямпільська

Шосткинська

Конотопська

Кролевецька

Путивльська

Новослобідська

Дубов’язівська

Бочечківська

Попівська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобіль;

у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення, автомобіль;

у Свеській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Березівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, будинок культури;

у Ямпільській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, магазини, аптеку, адміністративне приміщення;

у Кролевецькій громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;

у Конотопській громаді пошкоджені транспортні засоби, нежитлові приміщення, приватний житловий будинок, адміністративне приміщення, приміщення магазину;

у Попівській громаді пошкоджено будівлю закладу охорони здоров’я, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Дубов’язівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарче приміщення;

у Буринській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;

у Новослобідській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 12 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 42 хвилини.