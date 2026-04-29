У ситуацію з краденим українським зерном в Ізраїлі втрутилася Єврокомісія

Європейська Комісія звернулася до міністерства закордонних справ Ізраїлю щодо ситуації з розвантаженням вже другого російського судна з краденим українським зерном у порту Хайфи. Як пише "Європейська правда", у Брюсселі відзначили, що корабель "тіньового флоту" отримав дозвіл на обслуговування в ізраїльському порту, хоча влада України вже попередньо контактувала з ізраїльською стороною з цього питання.

Євросоюз засуджує дії, які допомагають фінансувати російські військові зусилля та обходити санкції, запроваджені країнами блоку. Єврокомісія погрожує цільовими діями проти фізичних та юридичних осіб третіх держав, якщо вони продовжуватимуть ігнорувати запроваджені обмеження.

Брюссель наголосив, що погодження кредиту для України на 90 мільярдів євро та 20-го пакету санкцій свідчать про непохитність підтримки нашої країни та тиск на Росію, поки вона не припинить загарбницьку війну.