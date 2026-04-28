Росіяни атакували дроном рятувальників у Марганці, на Дніпропетровщині. Є пошкодження.
Про це повідомили в ДСНС України.
"Сьогодні російські війська цілеспрямовано атакували надзвичайників у Марганці за допомогою безпілотників", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено депо та спецтехніку.
Рятувальники вчасно перейшли до укриття. Жертв серед особового складу немає.
- Майже 50 разів упродовж дня, 28 квітня, росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та безпілотниками. 2 людини загинули, ще 11 – дістали поранень.