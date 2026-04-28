У Марганці безпілотник цілеспрямовано прилетів у депо.

Росіяни атакували дроном рятувальників у Марганці, на Дніпропетровщині. Є пошкодження.

Про це повідомили в ДСНС України.

"Сьогодні російські війська цілеспрямовано атакували надзвичайників у Марганці за допомогою безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено депо та спецтехніку.

Рятувальники вчасно перейшли до укриття. Жертв серед особового складу немає.