У Києві двоє людей постраждали внаслідок атаки російських безпілотників.

Про це повідомила Нацполіція, яка продовжує документувати наслідки.

Так, у Шевченківському районі української столиці пошкоджені близько 10 транспортних засобів.

Фото: Нацполіція Київ, наслідки атаки росіян

У Солом'янському районі є пошкоджені автівки, а також вікна одного з будинків. Також ворожий дрон впав на територію кладовища, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідньому будинку і автомобілі.

"Внаслідок обстрілу постраждало двоє громадян – 19-річний хлопець отримав забійну рану ноги, та 47-річний чоловік, який постраждав внаслідок ДТП під час падіння уламків", – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція Київ, уламки російського "шахеда"

На місцях працюють слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції, вибухотехніки та підрозділи ДСНС. Фахівці оглядають територію на наявність вибухонебезпечних предметів та фіксують наслідки російського терору.