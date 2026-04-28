У Києві затримали «генерала», який за $15 тис обіцяв «вирішити» питання із військовим обліком

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вдавав генерала та вимагав 15 тисяч доларів у військового.

Як розповіли у Нацполіції, чоловіка затримали «на гарячому».

Правоохоронці з’ясували, що ділок спробував спіймати на гачок військовослужбовця, запропонувавши широкий спектр своїх «послуг». Він обіцяв «вирішити» питання з проходженням військово-лікарської комісії та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність, а потім «посприяти» в його безперешкодному виїзді за кордон. А щоб «клієнти» могли вільно переміщатися вулицями міста, видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив 15 тисяч доларів.

Для авторитетності чоловік представлявся генерал-майором, і, щоб не виникало зайвих питань, навіть демонстрував власні фото у форменому одязі та посвідчення члена громадської організації, де нібито обіймав посаду керівника внутрішньої безпеки. Також розповідав, що через такий статус він має неабияких знайомих серед працівників ТЦК, Держприкордонної служби та інших військових формувань. Саме нібито через них він і мав вирішити всі питання «клієнта».

Фото: Нацполіція "Фейковий" генерал

Задокументувавши незаконну діяльність генерала-самозванця, поліцейські затримали його відразу після отримання частини обумовленої суми – 10 тисяч доларів.Під час обшуку у чоловіка знайшли і вилучили фотокопії та оригінали бланків повісток, заяви на вступ до громадської організації, чорнові записи, гроші, документи на військовозобов’язаних та інші докази злочинної діяльності.Слідчі поліції вже повідомили ділку про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.