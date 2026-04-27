У поліції Львівщини оприлюднили нові деталі вибуху в багатоквартирному будинку у Львові.
Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець.
Відомо, що пожежа розпочалась після вибуху гранати, яку він зберігав у помешканні. Під час огляду квартири правоохоронці виявили ще одну гранату.
Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок» та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).
Інцидент стався сьогодні, 27 квітня, на вулиці Юрія Липи у Львові. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини.