З'явились нові деталі вибуху у Львові: в помешканні знайшли гранату

Відомо, що пожежа розпочалась також після вибуху гранати.

З'явились нові деталі вибуху у Львові: в помешканні знайшли гранату
Вибух у Львові 27 квітня
Фото: Національна поліція

У поліції Львівщини оприлюднили нові деталі вибуху в багатоквартирному будинку у Львові.

Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець.

Відомо, що пожежа розпочалась після вибуху гранати, яку він зберігав у помешканні. Під час огляду квартири правоохоронці виявили ще одну гранату. 

Вибух у Львові 27 квітня
Фото: Національна поліція України
Вибух у Львові 27 квітня

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок» та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).

Що відомо?

Інцидент стався сьогодні, 27 квітня, на вулиці Юрія Липи у Львові. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини.

