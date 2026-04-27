Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
Поїзні бригади Укрзалізниці отримали додатковий інвентар для евакуації

Пасажири матимуть додаткові пледи та дощовики. 

Фото: Укрзалізниця

Усі пасажирські поїзди Укрзалізниці укомплектовують додатковим інвентарем: ліхтарями, свистками, гучномовцями, дощовиками, пледами та флуоресцентними паличками.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Удосконалюємо оснащення поїзних бригад, щоб зробити евакуацію у разі безпосередньої загрози більш комфортною та безпечною: підсвітити вихід, подати звуковий сигнал, скоординувати дії пасажирів. Водночас пасажири матимуть додаткові пледи та дощовики", - йдеться в повідомленні.

Завдяки благодійним фондам All Hands and Hearts та White Stork усі пасажирські поїзди укомплектовують додатковим інвентарем: ліхтарями, свистками, гучномовцями, дощовиками, пледами та флуоресцентними паличками.

Наразі у першу чергу оснащуємо ті поїзди, де найчастіше виникає потреба в евакуації.

В УЗ також нагадали, що рух усіх поїздів і повітряні загрози безперервно відстежує моніторинговий центр. Евакуація з поїзда розпочинається виключно у разі безпосередньої загрози конкретному поїзду, а не лише через оголошення повітряної тривоги в регіоні його руху.

Читайте також
