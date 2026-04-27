Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Удосконалюємо оснащення поїзних бригад, щоб зробити евакуацію у разі безпосередньої загрози більш комфортною та безпечною: підсвітити вихід, подати звуковий сигнал, скоординувати дії пасажирів. Водночас пасажири матимуть додаткові пледи та дощовики", - йдеться в повідомленні.

Завдяки благодійним фондам All Hands and Hearts та White Stork усі пасажирські поїзди укомплектовують додатковим інвентарем: ліхтарями, свистками, гучномовцями, дощовиками, пледами та флуоресцентними паличками.

Фото: Укрзалізниця

Наразі у першу чергу оснащуємо ті поїзди, де найчастіше виникає потреба в евакуації.

В УЗ також нагадали, що рух усіх поїздів і повітряні загрози безперервно відстежує моніторинговий центр. Евакуація з поїзда розпочинається виключно у разі безпосередньої загрози конкретному поїзду, а не лише через оголошення повітряної тривоги в регіоні його руху.