Російський дрон атакував Лежине на Запоріжжі, є поранена

Росіяни атакували безпілотником Лежине у Запорізькому районі. Унаслідок атаки постраждала 38-річна жінка.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Російський безпілотник атакував Лежине. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений приватний будинок.Поранена жінка. Їй надана уся необхідна медична допомога", – ідеться у повідомленні.
- Російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області.