Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули авіабомби на дитсадок та житлові будинки в Ямпільській громаді Сумщини

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Фото: Сумська ОВА

Російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог керованими авіабомбами вдарив по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади. Пошкоджені дитячий садок та житлові будинки", – ідеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies