Росіяни скинули авіабомби на дитсадок та житлові будинки в Ямпільській громаді Сумщини

Російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворог керованими авіабомбами вдарив по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади. Пошкоджені дитячий садок та житлові будинки", – ідеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.
- У Сумській області вчора через агресію РФ загинули двоє людей, і постраждали – троє. Росіяни завдали близько півтори сотні ударів.