Окупанти застосували по області КАБи, дрони, артилерію та міномети.

У Сумській області вчора через агресію РФ загинули двоє людей, і постраждали – троє. Росіяни завдали близько півтори сотні ударів.

Про це повідомили у Національній поліції.

Окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Білопільській громаді внаслідок атаки російських дронів загинули двоє чоловіків віком 48 та 53 років. Там пошкоджені житлові будинки.

У Роменській громаді травмована одна людина, пошкоджено об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, медичний заклад, комерційні приміщення, автомобілі, а також пʼять приватних будинків.

У Сумській громаді поранені двох людей, є пошкодження автозаправної станції, автомобілів, а також десяти приватних домоволодінь.

Також АЗС пошкоджена у Шосткинській громаді.

Наслідки російського обстрілу Сумщини

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документували наслідки обстрілів та збирали доказову базу воєнних злочинів РФ.