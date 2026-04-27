У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
На Сумщині – двоє загиблих та троє поранених через агресію РФ

Окупанти застосували по області КАБи, дрони, артилерію та міномети.

На Сумщині – двоє загиблих та троє поранених через агресію РФ
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

У Сумській області вчора через агресію РФ загинули двоє людей, і постраждали – троє. Росіяни завдали близько півтори сотні ударів. 

Про це повідомили у Національній поліції

Окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. 

У Білопільській громаді внаслідок атаки російських дронів загинули двоє чоловіків віком 48 та 53 років. Там пошкоджені житлові будинки.

У Роменській громаді травмована одна людина, пошкоджено об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, медичний заклад, комерційні приміщення, автомобілі, а також пʼять приватних будинків.

У Сумській громаді поранені двох людей, є пошкодження автозаправної станції, автомобілів, а також десяти приватних домоволодінь.

Також АЗС пошкоджена у Шосткинській громаді.

Наслідки російського обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу Сумщини

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документували наслідки обстрілів та збирали доказову базу воєнних злочинів РФ. 

