У Запорізькій області через обстріл загинув чоловік

Росіяни завдали по області 629 ударів.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі

Упродовж доби окупанти завдали 629 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Через атаки ворога у Запорізькому районі загинув 59-річний чоловік.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 30 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Ясній Поляні, Криничному, Юльївці, Таврійському, Листівці, Оріхову, Гуляйпільському, Новоселівці, Преображенці, Воздвижівці, Лісному, Самійлівці, Різдвянці, Рівному, Омельнику, Широкому та Долинці.

386 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Степне, Новотаврійське, Степове, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Чарівному та Староукраїнці.

208 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ї, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Надійшло 50 повідомлень про пошкодження житла та обʼєктів інфраструктури.