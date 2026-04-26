Головне за неділю, 26 квітня: понад 160 боєзіткнень, удар по Краматорську, блекаут на ЗАЕС, негода в Україні

Бойові дії на Донеччині, 161 бойове зіткнення, ворожі обстріли, стрілянина в Харкові, візит Маї Санду. Яким запам’ятається 1523-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 квітня відбулося 161 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 квітня – в новині.

Уранці 26 квітня російські війська обстріляли Краматорськ. Загинули дві людини.

50-річний цивільний також зазнав мінно-вибухової травми, перелому й осколкового поранення. Його госпіталізували.

Унаслідок удару пошкоджені вісім житлових будинків.

Через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені: рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Черкасах загинула людина - дерево впало на квадроцикл під час руху.

Ще один чоловік загинув через падіння дерева на Закарпатті. У Полтаві дерево травмувало дитину. Знеструмлено 1121 населений пункт. Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки.

Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі.

Сьогодні, 26 квітня, Запорізька атомна електростанція знову перебувала у блекауті.

Як повідомили у Енергоатомі, відбулося відключення лінії електропередачі«Феросплавна‑1», через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів.

Це вже п’ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації. У Енергоатомі кажуть, що кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи.

Сьогодні, 26 квітня, у Харкові затримали чоловіка, який здійснив постріл із стартового пістолета на станції метро «Історичний музей».

За попередніми даними, близько 21:10 на станції метро «Історичний музей» 20-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив один постріл угору зі стартового пістолета.

Унаслідок цього ніхто не постраждав.

Молдова і ЄС обговорювали процес демілітаризації, деолігархізації і демократизації Придністровського регіону. Щоб це відбулося, Молдові потрібна міжнародна підтримка.

Про це президентка Мая Санду сказала на брифінгу в Києві у відповідь на запитання кореспондентки LB. Вона зазначила, що це є частиною дискусії стосовно реінтеграції окупованого регіону.

“Ми говорили про можливий внесок України. Україна вже робить найбільший внесок тим, що стримує російську армію далі від кордонів Молдови”, – повідомила Санду.

Президент Володимир Зеленський додав, що на всіх зустрічах із молдовською колегою обговорювали Придністров’я. Україна підтримує суверенітет Молдови.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!