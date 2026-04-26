ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові затримали чоловіка, який стріляв із стартового пістолета у метро

Ніхто не постраждав.

У Харкові затримали чоловіка, який стріляв із стартового пістолета у метро
Вилучений пістолет
Фото: Харківська облпрокуратура

Сьогодні, 26 квітня, у Харкові затримали чоловіка, який здійснив постріл із стартового пістолета на станції метро «Історичний музей». Ніхто не постраждав.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

За попередніми даними, близько 21:10 на станції метро «Історичний музей» 20-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив один постріл угору зі стартового пістолета.

Унаслідок цього ніхто не постраждав, і пошкоджень інфраструктури не зафіксували. 

Затриманий чоловік у Харкові
Фото: Харківська облпрокуратура
Затриманий чоловік у Харкові

«Наразі триває збір матеріалів та встановлюються всі обставини події», – повідомили у прокуратурі і додали, що за попередньою кваліфікацією це хуліганство (ст. 296 КК України). 

