У Бучі чоловік влаштував стрілянину, його затримали

На щастя, поранених серед населення немає.

Поліція Київської області затримала чоловіка, який здійснив стрілянину у Бучанському районі. Обставини події встановлюють.

Про це повідомляє поліція Київської області.

До поліції надійшло повідомлення від очевидців про те, що на одній із вулиць міста Буча чутно постріли.

На місце події одразу виїхала поліція охорони, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Працівники поліції охорони затримали правопорушника.

Встановлено, що 42-річний чоловік перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, вийшов з таксі на вулицю та почав здійснювати постріли хаотично. Поранених серед населення немає.

Правоохоронці працюють на місці події та встановлюють усі обставини.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Теракт у Києві

Вдень 18 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї по перехожих у Києві. Після цього він зайшов у супермаркет, де взяв присутніх в заручники. Там він вбив ще одну людину.

Поліцейські оточили будівлю магазину і вели перемовини. Злочинець не відреагував, після чого його ліквідували.

Жертвами нападу стали семеро людей, зокрема батько й тітка 12-річного хлопчика. Сам він отримав поранення, як і його мама. Загалом поранені були 15 людей.

До того, як вчинити стрілянину, нападник підпалив власну квартиру. А ще до того – мав конфлікт із сусідом. Правоохоронці розповіли, що перші поліцейські прибули за викликом про побутову сварку з травматичною зброєю, оскільки спершу стрілок посварився з сусідом. Уже після цього чоловік взяв більше зброї та пішов стріляти на вулицю.

Злочинцем виявився уродженець Росії, який оселився в Києві після переїзду з Донецької області. Він мав зареєстровану зброю, дозвіл на яку нещодавно продовжив.

У мережі з'явилися кадри втечі двох правоохоронців з місця стрілянини. Їхні дії розслідують. Обох помістили під варту з правом на заставу. За даними медіа, заставу за них внесли.

У відставку подав керівник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков. Він стане радником голови Національної поліції.

"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", – сказав Жуков.