Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ГоловнаКиїв

У Бучі чоловік влаштував стрілянину, його затримали

На щастя, поранених серед населення немає.

затримання стрілка у Бучі
Фото: поліція Київської області

Поліція Київської області затримала чоловіка, який здійснив стрілянину у Бучанському районі. Обставини події встановлюють.

Про це повідомляє поліція Київської області.

До поліції надійшло повідомлення від очевидців про те, що на одній із вулиць міста Буча чутно постріли.

На місце події одразу виїхала поліція охорони, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Працівники поліції охорони затримали правопорушника.

Встановлено, що 42-річний чоловік перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, вийшов з таксі на вулицю та почав здійснювати постріли хаотично. Поранених серед населення немає.

Правоохоронці працюють на місці події та встановлюють усі обставини.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Теракт у Києві

  • Поліцейські оточили будівлю магазину і вели перемовини. Злочинець не відреагував, після чого його ліквідували.
  • Жертвами нападу стали семеро людей, зокрема батько й тітка 12-річного хлопчика. Сам він отримав поранення, як і його мама. Загалом поранені були 15 людей.
  • До того, як вчинити стрілянину, нападник підпалив власну квартиру. А ще до того – мав конфлікт із сусідом. Правоохоронці розповіли, що перші поліцейські прибули за викликом про побутову сварку з травматичною зброєю, оскільки спершу стрілок посварився з сусідом. Уже після цього чоловік взяв більше зброї та пішов стріляти на вулицю.
  • Злочинцем виявився уродженець Росії, який оселився в Києві після переїзду з Донецької області. Він мав зареєстровану зброю, дозвіл на яку нещодавно продовжив.
  • У мережі з'явилися кадри втечі двох правоохоронців з місця стрілянини. Їхні дії розслідують. Обох помістили під варту з правом на заставу. За даними медіа, заставу за них внесли.
  • У відставку подав керівник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков. Він стане радником голови Національної поліції.
  • "Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", – сказав Жуков.
  • Досліджуюь дії клініки, що дала довідку для володіння зброєю.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies