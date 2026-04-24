СБУ заявила про викриття ще 4-х агітаторів. Серед них – диякон УПЦ на Київщині та архімандрит на Дніпропетровщині

Зокрема, фігуранти підтримували збройну агресію РФ, закликали обстрілювати українські міста і катувати українських військовополонених.

Служба безпеки України повідомила про затримання ще 4-х проросійських агітаторів у різних регіонах України. 

Так, на Київщині викрито старшого диякона Київської митрополії УПЦ (МП), який у чатах Телеграм-каналів агітував рашистів до насилля над воїнами ЗСУ, які перебувають у полоні.

Задокументовано, як клірик закликав ворога ув’язнювати наших військових до російських тюрем, залишати на тривалий час без їжі та води і відправляти «на каторгу».

У Черкаській області підозру отримав місцевий безробітний, який у різних месенджерах вихваляв Путіна та закликав його вдарити по Києву «Орєшніком».

На Дніпропетровщині викрито архімандрита, колишнього настоятеля храму Сіверськодонецької єпархії УПЦ (МП), який виправдовував злочини рашистів та чекав на повну окупацію України.

Встановлено, що після захоплення частини Луганської області у 2014 році клірик виїжджав до РФ, щоб заручитися підтримкою очільників РПЦ.

Повернувшись знову в Україну він проводив літургії в одному з храмів Дніпропетровщини, де підбурював парафіян підтримувати кремлівський режим.

Крім того, клірик в особистих листуваннях зі знайомими виправдовував російські обстріли українських міст.

На Прикарпатті співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали уродженку Косівського району, яка закликала у соцмережах до відродження СРСР.

За матеріалами справи, фігурантка публікувала на своїй Фейсбук-сторінці радянську символіку та агітувала українських громадян ігнорувати чинне законодавство нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

